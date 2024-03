Olympique de Marselha goleia e sobe para 6º no Campeonato Francês

O Olympique de Marselha goleou o lanterna Clermont por 5 a 1 neste sábado (2), pela 24ª rodada do Campeonato Francês, e subiu para a sexta posição na tabela, que dá vaga na próxima Liga Conferência.

Depois de um mau início de temporada, o Olympique vem em ascensão no campeonato, desde a demissão do técnico Gennaro Gattuso há duas semanas: de lá para cá, o time conseguiu duas vitórias na Ligue 1 e se classificou para as oitavas de final da Liga Europa.

Em um jogo equilibrado até o início do segundo tempo, a equipe de Marselha construiu a goleada marcando com Iliman Ndiaye (23'), Piere-Emerick Aubameyang (59'), Jonathan Clauss (67'), o brasileiro Luís Henrique (80') e Faris Moumbagna (90'+2). O atacante Bilal Boutobba descontou para o Clermont (53').