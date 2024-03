ONU denuncia 'grande número' de feridos por disparos israelenses em distribuição humanitária em Gaza

"Deram-nos sacos de farinha da ajuda que chegou no dia do massacre em Gaza, quinta-feira", disse Hisham Abu Eid, um morador de 28 anos do bairro de Zeitun. "Mas isso não é suficiente. Todo mundo tem fome. A ajuda é escassa e insuficiente".

Nos últimos dias, dez crianças morreram de "desnutrição e desidratação" no enclave, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

O chanceler francês, Stéphane Séjourné, considerou que "a responsabilidade pelo bloqueio da ajuda é claramente israelense", em uma entrevista publicada neste sábado no jornal Le Monde.

A nível diplomático, Catar, Estados Unidos e Egito tentam há semanas chegar a um acordo de trégua de seis semanas, que inclui a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos e a entrada de grandes quantidades de ajuda em Gaza.

Na sexta-feira, Biden admitiu que a tragédia ocorrida durante a distribuição da ajuda complica as negociações de trégua, mas disse "esperar" que um acordo a este respeito seja alcançado antes do início do Ramadã, até 10 de março.

"Espero que sim, continuamos trabalhando muito nisso. Ainda não chegamos lá", disse ele.