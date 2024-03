Com show de Phil Foden, City vira sobre United no Inglês

Com sofrimento e dois gols de Phil Foden, o Manchester City venceu o arquirrival Manchester United por 3 a 1 neste domingo (3), de virada, e somou três pontos vitais para continuar na cola do Liverpool, líder do Campeonato Inglês após 27 rodadas disputadas.

Se no sábado os 'Reds' só conseguiram bater o Nottingham Forest com um gol nos acréscimos, os 'Citizens' também tiveram trabalho para sair com a vitória no clássico de Manchester.

O duelo no Etihad Stadium começou com um golaço de Marcus Rashford para o United. Bruno Fernandes, que jogou na posição de centroavante, dominou a bola na frente da área e rolou para Rashford bater de primeira no ângulo direito de Ederson (8').