Napoli vence Juventus e se aproxima da zona da Champions; Bologna bate Atalanta

O Napoli (7º) derrotou a Juventus (2ª) por 2 a 1 neste domingo (3), pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, e se aproximou da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, na qual o Bologna (4º) se consolidou ao bater a Atalanta (6ª) pelo mesmo placar.

Com a vitória no estádio Diego Maradona, o time napolitano soma 43 pontos e fica a sete do Bologna, mas graças ao coeficiente Uefa, a Serie A pode levar os cinco primeiros colocados à principal competição europeia de clubes.

Sendo assim, o Napoli precisaria tirar três pontos de diferença em relação à Atalanta e quatro em relação à Roma (5ª).