Túmulo de Navalny é coberto de flores em Moscou

A presença policial diminuiu em relação aos últimos dias. Além do "luto", "dor" ou "raiva", muitos moscovitas expressaram à AFP o desejo de mostrar sua adoração pelo opositor, morto sob circunstâncias desconhecidas, há duas semanas, na prisão. Apesar da repressão contra os críticos do Kremlin, seu falecimento também é descrito como "tragédia pessoal" ou "vergonha".

A quantidade de flores acumuladas "é um indicador do grau de perda sentida pelas pessoas", afirma Alexandre, um engenheiro de 29 anos.

- 'Como um voto' -

As homenagens acontecem duas semanas antes das eleições presidenciais na Rússia, entre 15 e 17 de março, quando Vladimir Putin deve ser eleito novamente, já que nenhum candidato contrário ao Kremlin foi autorizado a participar.

O presidente russo permanecerá no poder pelo menos até 2030 caso seja eleito, ou seja, três décadas após sua chegada ao Kremlin, em plena guerra da Chechênia, quando ele substituiu Boris Yeltsin, que estava com a saúde debilitada.

Navalny não pôde participar das últimas eleições, em 2018. No entanto, as homenagens prestadas pelos russos nos últimos dias são "como um voto", segundo Alexandre, 45, que vê isso como "a escolha do povo". "Sua causa não morrerá, viverá", diz Anastasia, uma arquiteta de 33 anos.