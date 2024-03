Governo argentino suspende agência de notícias estatal e cerca escritórios

O porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, explicou em coletiva de imprensa que o governo enviou um comunicado interno "a todo o pessoal isentando-os da prestação de serviços durante sete dias remunerados, enquanto se avança no plano com base no que foi anunciado pelo presidente".

"Todos os funcionários da Télam S.E. estão isentos do pagamento do débito laboral durante um período de sete dias", diz a mensagem recebida pelos funcionários da agência e à qual a AFP teve acesso.

Além das cercas e suspensões, o site da agência está fora do ar: "Página em reconstrução", diz o site.

Nesta segunda-feira ao meio-dia está previsto um "abraço simbólico" no prédio da Télam em repúdio ao anúncio de fechamento da agência.