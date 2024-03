Grande reunião política anual da China começa com a economia no centro das atenções

As autoridades chinesas "confiam plenamente" nas perspectivas de crescimento do país, afirmou nesta segunda-feira (4) uma fonte de alto escalão do governo, antes do anúncio do programa político para 2024 com a desaceleração econômica como pano de fundo.

A grande reunião política anual chinesa, conhecida como "Duas Sessões", começou nesta segunda-feira em Pequim, com a presença do presidente Xi Jinping.

As Duas Sessões começaram com a reunião da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), no Grande Palácio do Povo de Pequim, que vai prosseguir até domingo.