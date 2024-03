Julgamento de Polanski por difamação começa terça-feira na França

Em 2010, Charlotte Lewis denunciou que suas declarações "não [eram] corretas".

- "Difamar, desacreditar, caluniar" -

Após a entrevista de Polanski à Paris Match, a atriz apresentou uma denúncia por difamação, que na França quase sempre leva a julgamento.

Os advogados do cineasta negam qualquer difamação em suas declarações e chamaram como testemunha o autor do artigo do News of the World, Stuart White.

"Difamar, desacreditar e caluniar são parte integrante do sistema Polanski e isso é o que Charlotte Lewis denuncia com grande coragem", declarou à AFP o advogado do atriz, Benjamin Chouai.

Polanski, nascido em 1933, vive na Europa para escapar da Justiça americana, que o considera fugitivo há mais de 40 anos após ser condenado por manter relações sexuais ilegais com uma menor.