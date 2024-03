Atriz garante que produtores franceses encobriram o comportamento de Depardieu por anos

A atriz francesa Anouk Grinberg, uma das mais ativas na campanha contra as agressões sexuais no cinema, afirmou em entrevista à AFP que produtores encobriram o comportamento do ator Gérard Depardieu por anos.

Grinberg filmou, em 2022, "Les volets verts" ("The Green Shutters") com Depardieu, que enfrenta várias acusações de estupro e agressão sexual.

"Quando produtores de cinema contratam Depardieu para um filme, sabem que estão contratando um agressor", declarou Grinberg, de 60 anos, em entrevista à AFP. "Não um possível agressor: um agressor".