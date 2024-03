Mulheres, ainda longe de representar 50% dos cargos de gestão nas empresas

Os números são expressivos. Um relatório da consultoria Deloitte, elaborado com base em cerca de 10.500 empresas em todo o mundo, indica que em 2021 apenas 19,7% dos membros dos conselhos de administração eram mulheres. Entre os CEOS, a proporção de mulheres foi reduzida a 5%.

Naquele ano, a América Latina tinha apenas 10,4% de mulheres nos conselhos administrativos e 1,6% em cargos de CEO, com base em uma pesquisa entre 320 empresas no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru.

Nos Estados Unidos, as mulheres representavam cerca de 24% dos membros dos conselhos administrativos e menos de 6% dos CEOs.

Na Europa, de acordo com este relatório da Deloitte, a França tinha 43,2% de mulheres nos conselhos administrativos em 2021. Mas apenas três dirigem uma empresa no índice-chave, o CAC 40 em Paris: Catherine MacGregor na empresa de energia Engie, Christel Heydemann na Orange e Estelle Brachlianoff na Veolia.

A França tem a lei Copé-Zimmermann, que desde 2011 impõe uma cota mínima de 40% das mulheres nos conselhos administrativos.

Na Espanha, a grande maioria das empresas do Ibex 35, a lista seletiva das grandes empresas cotadas na Bolsa, é dirigida por homens, com as notáveis exceções da Inditex, empresa matriz da Zara, e do banco Santander.