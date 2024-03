Primeiro ato oficial de Kate após cirurgia será em 8 de junho

O Reino Unido mantém a tradição de que o rei tenha duas celebrações de aniversário, devido ao clima britânico, a de nascimento, no caso de Charles III em 14 de novembro, e outra em junho, com cerimônias ao ar livre com o tempo mais ameno.

O rei, que atualmente trata um câncer em local não revelado, deve assistir à marcha no evento principal dos atos de aniversário, o "Trooping the Colour", em 15 de junho, segundo o comunicado do ministério da Defesa.

Nesta terça, Charles participou de uma audiência presencial com o ministro da Economia, Jeremy Hunt, antes do anúncio oficial do orçamento do governo na quarta-feira.

Especulações sobre seu estado

A princesa, de 42 anos, foi internada em 16 de janeiro na London Clinic, na capital britânica, para a cirurgia de natureza desconhecida, embora médicos tenham afirmado que não se tratava de câncer.

Após a operação, passou 13 dias hospitalizada antes de começar um longo repouso em casa, pelo menos até 31 de março, segundo um comunicado oficial.