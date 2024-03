Alemanha vai indenizar brasileiras presas com malas trocadas

Funcionário tira a etiqueta da mala de brasileira presa na Alemanha Imagem: Reprodução/ TV Globo

As brasileiras deixaram a prisão em 11 de abril e chegaram ao país três dias depois. A soltura ocorreu após autoridades alemãs terem analisado vídeos enviados por autoridades brasileiras. As provas tinham o objetivo de comprovar a inocência das brasileiras, de acordo com a PF. Logo após chegarem ao Brasil, Kátyna disse à TV Anhanguera que elas foram "mal recebidas, maltratadas pela polícia alemã".

Kátyna e Jeanne ficaram 38 dias presas na Alemanha. Suas malas tiveram as etiquetas trocadas ainda no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

As etiquetas com os nomes delas foram parar em malas que continham 40 quilos de cocaína, segundo a Polícia Federal. Elas foram presas em Frankfurt, na Alemanha, no dia 5 de março.

Kátyna postou no Instagram um desenho que fez para mostrar como era a prisão em que estavam. A ilustração mostra 11 guardas armados e fumando num pátio e uma espécie de torre de vigia no centro do local.