Trump espera nocautear Haley na 'Superterça'

Eles votarão do Maine, no extremo nordeste dos Estados Unidos, até a Califórnia, na costa oeste, passando pelo Texas, no sul, e por Samoa Americana, um pequeno território no Pacífico.

Alabama, Arkansas, Colorado, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont e Virgínia também votarão.

As primeiras assembleias de voto abriram às 8h00 (horário de Brasília).

Tradicionalmente, este dia impulsiona os candidatos à indicação de seu partido e retarda as aspirações de alguns. Mas desta vez está repleto de mistério.

Do lado republicano, todos os candidatos se retiraram da disputa, com exceção de dois, e Donald Trump é de longe o favorito, apesar dos seus problemas jurídicos.

- Trump, o favorito -

O ex-presidente venceu quase todas as primárias do seu partido desde janeiro, com exceção de Washington, capital dos Estados Unidos, onde Haley venceu no domingo. Muitos rivais jogaram a toalha ao longo do caminho.