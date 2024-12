Silveira foi até em shopping ao violar condicional; Moraes quer explicação

O ex-deputado é representado pelo advogado Paulo Faria. Procurado, ele disse que só vai se manifestar quando tiver acesso ao despacho do ministro, o que ainda não aconteceu.

Alexandre de Moraes concedeu liberdade condicional a Daniel Silveira no dia 20 de dezembro. Já no dia 23, o gabinete do ministro foi informado pela Seap que o ex-deputado havia descumprido as medidas cautelares impostas como condição para que ele deixasse a prisão.

Entre as cautelares estão uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar a comarca do Rio de Janeiro. Ex-deputado também está proibido de se manifestar em redes sociais e de dar entrevistas, de frequentar clubes de tiros, bares e boates. Ele precisa estar em casa todos os dias entre as 22h e as 6h.

No dia 24, véspera de Natal, ele foi preso. No mesmo dia, passou por audiência de custódia e alegou ter descumprido as cautelares por problemas de saúde. O ministro, no entanto, manteve Silveira preso por entender que sua defesa havia mentido.

Lamentavelmente, restou comprovado que logo nos dois dias imediatamente subsequentes à concessão, o sentenciado ignorou as condições judiciais fixadas em seu livramento condicional.

ministro Alexandre de Moraes, na decisão desta quinta