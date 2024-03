Olympique de Marselha goleia Villarreal e se aproxima das quartas da Liga Europa

Tudo deu certo para o time francês na partida. Jordan Veretout abriu o placar aos 23 minutos completando de cabeça um cruzamento de Jonathan Clauss. Aos 28, o colombiano Yerson Mosquera marcou contra quando tentava desviar uma finalização.

Antes do intervalo, o Olympique fez o terceiro com o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (42' de pênalti), que fechou a goleada no segundo tempo com um belo chute cruzado (59').

Pouco depois do quarto gol, o lateral Alberto Moreno foi expulso e deixou o Villarreal com dez em campo (62'), sem forças para buscar uma reação.

O atual técnico do Olympique de Marselha, Jean Louis Gasset, conseguiu sua quarta vitórias em quatro jogos desde que assumiu a equipe no lugar do italiano Gennaro Gattuso.

O jogo de volta do confronto será daqui a uma semana, na Espanha.

