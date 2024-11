Prisões por 'conspiração' e protesto da oposição elevam tensão na Venezuela

A prisão de três juízes, dois promotores e um militar e a convocação pela oposição de um novo protesto para dezembro elevaram mais uma vez a tensão na Venezuela neste sábado (23).

O governo afirma que os detidos estavam envolvidos em um "plano de conspiração" contra o presidente Nicolás Maduro, enquanto o protesto promete ser um dos 'maiores da história do país'.

O que aconteceu

A informação da prisão dos três juízes, dois promotores e um militar foi divulgada pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello. Pedro Velasco Prieto é presidente do circuito judicial penal, as juízas Maurelis Vilches Prieto e Maryol Plaza Hernández, além dos promotores Francisco Urdaneta José Gregorio Rondón, estão presos. Todos atuam no estado de Zulia, que fica no noroeste do país. O nome do militar não foi divulgado pelo governo de Nicolás Maduro.