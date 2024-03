Ao menos três civis morrem em bombardeios russos na Ucrânia

Pelo menos três civis morreram neste sábado (9) em vários bombardeios russos que atingiram áreas do sul, centro e leste da Ucrânia, informaram as autoridades de Kiev.

Uma mulher de 58 anos morreu e um homem de 49 anos ficou ferido em um "bombardeio" na aldeia de Olguivka, uma localidade do sul da Ucrânia localizada às margens do rio Dnieper e controlada por Kiev, indicou o Ministério do Interior ucraniano.

Em Kherson, uma criança de 7 anos ficou ferida em um ataque com foguetes que atingiu os arredores de um prédio residencial, segundo a mesma fonte.