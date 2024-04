Filipinas acusam China de danificar suas embarcações no Mar do Sul da China

PEQUIM/MANILA (Reuters) - As Filipinas acusaram a guarda costeira da China nesta terça-feira de assédio e de danificar dois de seus barcos em uma área disputada do Mar do Sul da China, rejeitando a posição de Pequim de que havia expulsado essas embarcações do banco de areia que é alvo de disputas acirradas.

A força-tarefa das Filipinas sobre questões do Mar do Sul da China disse que um navio da guarda costeira e uma embarcação de pesca foram danificados por canhões de água usados por navios da guarda costeira chinesa, quando as embarcações se dirigiam ao banco de areia de Scarborough para ajudar os pescadores filipinos na área.

A embarcação pesqueira foi atingida três vezes pela guarda costeira chinesa e por embarcações marítimas, informou a força-tarefa.