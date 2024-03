Max Verstappen (Red Bull) vence Grande Prêmio da Arábia Saudita de F1

Apesar das polêmicas internas que abalam a Red Bull há um mês com o início do caso Christian Horner, absolvido das acusações de "comportamento impróprio" feitas por uma funcionária, que foi suspensa, a equipe austríaca confirmou no rápido circuito localizado à beira do Mar Vermelho sua superioridade esmagadora ao conseguir sua segunda dobradinha em duas corridas.

O terceiro lugar do pódio ficou com o piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, que havia largado da primeira fila com Verstappen e que chegou mais de 20 segundos atrás do vencedor da prova, embora tenha conseguido marcar o ponto da volta mais rápida no final.

O espanhol Fernando Alonso terminou em quinto, duas posições à frente do jovem piloto britânico da Ferrari Oliver Bearman, que cumpriu a difícil função de substituir o espanhol Carlos Sainz Jr., que se recupera após passar por uma cirurgia de apendicite.

Bearman, que largou da décima primeira posição, se tornou o terceiro piloto mais jovem da história a participar de um Grande Prêmio de Fórmula 1 aos 18 anos, 10 meses e 1 dia.

"Ele fez um trabalho incrível, ser sétimo em sua primeira corrida na F1 é muito impressionante", disse Leclerc sobre seu companheiro de equipe adolescente.

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, terminou em quarto lugar, à frente da Aston Martin de Alonso.