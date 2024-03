Medo da falta d'água atinge grandes regiões do México

Em meio à campanha para as eleições gerais de 2 de junho, opositores e alguns veículos de imprensa alertam para a chegada em breve do "dia zero", quando a megacidade ficaria sem água, o que as autoridades negam.

Além das mudanças climáticas, a crise hídrica na megalópole é causada por grandes vazamentos devido a tubulações obsoletas.

"Na Cidade do México, a rápida urbanização e a gestão descuidada dos nossos recursos hídricos nos deixa em ponto crítico", diz o acadêmico Juan Manuel Núñez, da universidade Ibero-americana, em nota publicada em janeiro.

A temporada de chuvas começa no fim de maio e as temperaturas estão acima da média registrada habitualmente nesta época, beirando os 30º C.

Já em 2022, Monterrey (norte), a segunda cidade do país com cerca de 5,4 milhões de habitantes, viveu sua crise mais severa de falta d'água. A escassez obrigou os governos estadual e federal a construírem a toque de caixa uma nova represa que deve operar este ano.

- Tema de campanha -

Os candidatos à Presidência transformaram o desabastecimento de água na capital em um tema central de campanha.