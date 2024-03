Reunião na Jamaica promove transição política no Haiti e EUA aumentam ajuda

No fim de 2023, o Conselho de Segurança da ONU concordou em enviar uma missão internacional liderada pelo Quênia para apoiar a polícia haitiana, o que ainda não aconteceu. O primeiro-ministro haitiano, que assinou no início de março em Nairóbi um acordo para mobilizar policiais quenianos, não pôde retornar a seu país desde então.

Ariel Henry permanece em Porto Rico, após não conseguir pousar em Porto Príncipe devido à violência em torno do aeroporto, e depois que a República Dominicana lhe negou a entrada. O dirigente deveria ter deixado o cargo no começo de fevereiro, mas se negou a fazê-lo.

- Evacuação de embaixadas -

Porto Príncipe está tomada por uma aliança de gangues que exige a saída do primeiro-ministro, Ariel Henry. Em meio ao caos instaurado na capital, as forças de segurança haitianas conseguiram retomar o controle do porto, após confrontos armados com as gangues durante o fim de semana, informou à AFP o diretor da Autoridade Portuária Nacional, Jocelin Villier.

Navios conseguiram descarregar contêineres, mas ainda é um desafio transportar os produtos e alimentos para outras localidades, uma vez que as estradas principais não são suficientemente seguras.

As gangues atacam há dias locais estratégicos como o palácio presidencial, delegacias e prisões em sua queda de braço com o poder.