Castro lamenta que a polícia do Rio não possa matar com em SP

Perguntou-se ao governador do Rio se concorda com a tese segundo a qual a redução de alguns índices de criminalidade em São Paulo ocorreu porque a polícia matou mais. E Castro: "Claro. Tem o efeito colateral, mas é uma forma de reduzir. [...] Não é que a polícia precise matar mais, ela precisa poder fazer o trabalho dela. A consequência acaba sendo aumentar a letalidade, embora não seja o objetivo."

Herdeiro político de Wilson Witzel, um bufão que cultuava a tática do "tiro na cabecinha", política que justificou a execução por policiais de cidadãos que empunhavam um guarda-chuva e uma furadeira, Castro governa um estado que extinguiu a Secretaria de Segurança. Passou a trabalhar com duas, a Militar e a Civil, cujo comando é definido no balcão da Assembleia Legislativa.

Castro patrocinou a divisão das polícias num estado em que a milícia se une ao tráfico na infiltração do aparato de segurança. Mas a culpa é dos outros, que não fazem o seu trabalho e ainda impedem a polícia do Rio de "fazer o trabalho dela", que inclui o "efeito colateral" de "matar mais", embora esse "não seja o objetivo."

Retorne-se, por oportuno, ao princípio de tudo: A segurança pública está bichada em todo país. Mas o cinismo ganhou status de política de estado no Rio de Janeiro. Não é sem motivo que o Rio ocupa a terceira colocação no ranking dos estados com a maior taxa proporcional de mortes pelas polícias, atrás apenas de Amapá e Bahia.