Bertha Aguilar, a advogada aimará das indígenas discriminadas na Bolívia

Em 2023, a Bolívia registrou 51 mil denúncias de agressões físicas, sexuais, psicológicas e econômicas, entre outras, contra mulheres. Os casos incluem 81 feminicídios, segundo dados do Ministério Público.

No ano passado, foram registrados 4.599 feminicídios na América Latina, segundo a ONG Mapa Latino-Americano de Femi(ci)dios, que coletou dados de 16 países da região.

- De agredida a defensora -

Bertha Aguilar também foi vítima de violência doméstica e discriminação devido à sua origem aimará, até mesmo pela família de seu ex-marido.

Na família do marido havia profissionais com nível superior e ela lembra que seus cunhados lhe diziam: "Meu irmão vai te deixar porque usa pollera".

Ela se separou em 2005, mas demorou para encontrar um advogado que cuidasse do seu divórcio, disse ela, contando ter falado com "uns quatro, mas não me fazia entender. Não me explicava bem (...) e defendiam o homem".