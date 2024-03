'Eliseu', o bairro de luxo que prospera entre a miséria no Camboja

Um novo bairro de inspiração parisiense reflete a febre do desenvolvimento em Phnom Penh, capital do Camboja, um dos países mais pobres da Ásia, onde o luxo dos milionários prospera entre a miséria.

Com suas calçadas e cafés, a "mini Paris" é apresentada como um enclave chique longe de engarrafamentos e poluição sonora.

Uma réplica do Arco do Triunfo fica em frente a um braço do rio Mekong. O bairro, chamado "Eliseu", está localizado em Koh Pich, uma ilha que se tornou o símbolo do renascimento de Phnom Penh após décadas de guerra civil até os anos 1990.