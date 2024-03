Na era do digital, Nova York inaugura um 'museu imersivo e sensorial'

Mesmo para uma cidade tão cara como Nova York, com sua ampla oferta cultural e de entretenimento, o preço do ingresso é alto: US$ 52 (R$ 258,76) por adulto, US$ 46 (R$ 228,90) para idosos ou jovens, ou seja, cerca de US$ 200 (R$ 995,24) para uma família de quatro pessoas.

Mas Cayre garante uma hora de "experiência suprema".

Assim como muitos lugares abertos de Manhattan nos últimos anos, o Mercer Labs deve estampar o Instagram ou TikTok com suas vistas panorâmicas do "Summit One" da Torre Vanderbilt, com vidros e espelhos, ou do observatório e terraço ao ar livre dos arranha-céus One World Trade Center e The Edge.

- Álbum da Rihanna -

O artista Roy Nachum nasceu em Jerusalém, em 1979, e mora em Nova York desde os 20 anos. Sua reputação no mundo do design se estabeleceu em 2015, quando ilustrou o álbum "Anti" da estrela Rihanna.

A capa do disco mostra uma criança sem camisa, com os olhos vendados por uma coroa dourada com inscrições em braille, em homenagem à sua avó com deficiência visual, que está onipresente no Mercer Labs - em fotos, vídeos, estátuas e pinturas criadas por Nachum.