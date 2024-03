Gerentes de bar LGBTQIA+ na Rússia são detidos por 'extremismo'

Especificou que o diretor artístico e a administradora do bar "Pose" permanecerão detidos pelo menos "até 18 de maio". A prisão provisória é normalmente prorrogada na Rússia até o veredicto do julgamento.

Segundo a acusação, "durante a investigação, foi apurado que os acusados, pessoas com orientação sexual não tradicional, (...) também apoiam as opiniões e atividades da associação pública internacional LGBTQIA+ proibida no nosso país".

Os réus podem ser condenados a até dez anos de prisão, segundo as autoridades.

Desde 2013, uma lei na Rússia proíbe a "propaganda" de "relações sexuais não tradicionais" para menores.