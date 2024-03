Equipe liderada por brasileiro transplanta 1º rim de porco geneticamente modificado em um ser humano vivo

No passado, pacientes vivos receberam um transplante de coração de um porco geneticamente modificado, mas morreram.

As modificações genéticas são realizadas para reduzir o risco de rejeição.

Os médicos "me explicaram detalhadamente os prós e os contras do procedimento", disse o paciente, Richard Slayman, citado no comunicado.

"Eu vi isso como uma forma não apenas de me ajudar, mas também de dar esperança a milhares de pessoas que precisam de um transplante para sobreviver".

Mais de 100 mil pessoas aguardam um transplante de órgão nos Estados Unidos, principalmente de rim.

O campo dos xenoenxertos (transplantes de órgãos de animais para humanos) avançou rapidamente nos últimos anos.