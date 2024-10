'Queria ver melhor, saiu cega': idosa perde olho após operar catarata no RN

A empresa diz ainda que colabora com as autoridades de saúde para investigar e solucionar a situação. "Os pacientes afetados estão recebendo toda a assistência médica, incluindo tratamento com antibióticos, conforme os melhores protocolos oftalmológicos, bem como submissão à realização de vitrectomia nos casos indicados", acrescenta a Oculare, em nota.

Segundo a prefeitura, as cirurgias foram realizadas pela primeira vez na cidade para dar "mais conforto" aos pacientes, sem precisar de viagens. Antes, esses procedimentos ocorriam em cidades vizinhas com mais estrutura.

Em nota, a gestão municipal afirmou que "a presença da bactéria foi detectada prontamente por meio de exames especializados, permitindo que a equipe médica adotasse a medicação necessária conforme prescrição de um infectologista, visando o tratamento adequado de cada paciente". A prefeitura destaca que foram realizados outros 28 procedimentos cirúrgicos de catarata sem qualquer intercorrência no dia seguinte, "o que reforça a necessidade de uma investigação cuidadosa e detalhada sobre os casos de infecção".

Sobre a proximidade da votação, alega que os mutirões de procedimentos não foram paralisados devido às eleições e que os procedimentos visavam reduzir fila de espera de cirurgias.

A coluna procurou a assessoria do MP (Ministério Público) do Rio Grande do Norte, mas foi informando que até a tarde desta terça-feira ainda não havia sido feito contato com o promotor para saber dos encaminhamentos do caso.