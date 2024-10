RN: 8 idosos perdem olho por bactéria de intestino após mutirão de catarata

Quinze pacientes que fizeram cirurgia de catarata durante um mutirão na cidade de Parelhas (RN) tiveram uma contaminação rara por uma bactéria que vive no intestino humano. Oito deles, todos idosos, já tiveram de retirar um olho devido ao problema.

As cirurgias ocorreram no dia 28 de setembro em uma maternidade da cidade. Os pacientes com problemas foram contaminados com a bactéria Enterobacter cloacae. Eles estão sendo atendidos agora no hospital Onofre Lopes, em Natal. Alguns seguem internados após a extração do globo ocular.

O caso chamou a atenção porque foi o primeiro mutirão desse tipo de cirurgia feito dentro da cidade, que não possui hospital: nos casos anteriores, os pacientes eram levados para cidades maiores.