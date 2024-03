Corte Interamericana condena Peru por violação de direitos ambientais em cidade mineradora

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou nesta sexta-feira (22) o Peru por violar os direitos a um "meio ambiente saudável" para os habitantes de uma cidade mineradora andina, em uma decisão "histórica" que serviria de precedente no continente, segundo os demandantes.

Na sua decisão, o tribunal continental culpou o Estado peruano "pela violação dos direitos ao meio ambiente saudável, à saúde, à integridade pessoal, à vida digna, ao acesso à informação, à participação política, às garantias judiciais e à proteção judicial em prejuízo das 80 vítimas do caso".

A cidade mineradora de La Oroya, situada a cerca de 3.750 metros acima do nível do mar, foi classificada em 2006 como uma das dez mais poluídas do mundo devido à fundição de metais pesados, atividade iniciada em 1922.