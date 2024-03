Processo dos EUA contra Apple ataca ecossistema fechado da empresa

Em 2022, um jornalista reclamou de não poder enviar vídeos para sua mãe, já que a Apple não havia adotado o padrão de mensagens RCS (Rich Communication Services), vigente em todos os smartphones, exceto o iPhone.

O CEO da empresa, Tim Cook, respondeu dizendo: "Compre um iPhone para sua mãe".

- Os serviços, fonte de lucro -

Embora quase inexistente antes da chegada do iPod e iPhone, os serviços oferecidos pela Apple se tornaram o principal fator de crescimento e, atualmente, representa quase um quarto do volume de negócios.

Os serviços, que englobam armazenamento de dados via iCloud, plataformas de música em streaming pela Apple Music e vídeo por meio da Apple TV+, além da App Store, oferece margens de lucro superiores a 70% - muito maiores do que as receitas dos outros produtos.

E são essas atividades, também, que renderam à Apple uma série de processos em vários países, como o iniciado na quinta-feira pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.