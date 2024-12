Pós-cadeirada: Justiça não acha Datena e Marçal, e processos estão parados

Na ação, o ex-candidato do PRTB disse que a agressão resultou em "lesões físicas graves", e que teve de ser imediatamente socorrido no Hospital Sírio Libanês, onde foi "constatada uma fratura no sexto arco costal e uma lesão no punho direito".

"A agressão foi amplamente divulgada em redes sociais, sites de notícias e canais de televisão, causando constrangimento e humilhação pública ao requerente [Marçal], que, além de sofrer danos físicos, viu sua imagem pública severamente afetada", declaram à Justiça os advogados Paulo Siqueira Júnior, Tassio Botelho, Marcelo Filho e Thayna Rissatto, que o representam.

Marçal também foi processado

Datena, por sua vez, reagiu com duas ações contra Marçal.

Na primeira, ele cobra uma indenização de R$ 100 mil do ex-coach dizendo que, durante o debate na Cultura, foi chamado de "Jack", termo utilizado nas penitenciárias brasileiras para se referir a pessoas que foram condenadas por estupro.

Datena disse ainda na ação que o adversário divulgou um vídeo depois do debate repetindo a ofensa.