Argentina abriga opositores venezuelanos na residência do embaixador em Caracas

A residência do embaixador argentino em Caracas acolhe líderes políticos da oposição venezuelana que enfrentam "atos de assédio e perseguição", informou nesta terça-feira (26) a Presidência argentina, sem revelar a identidade dos mesmos.

A Argentina "recebeu líderes políticos da oposição na Residência Oficial da Embaixada", confirmou o governo em comunicado, depois que a imprensa noticiou que seis ativistas ligados à líder opositora María Corina Machado haviam solicitado refúgio na sede diplomática.

O governo argentino também expressou preocupação com um "incidente" ocorrido ontem, que "resultou na interrupção do fornecimento de energia à residência oficial em Caracas" e alertou a Venezuela "para qualquer ação deliberada que coloque em risco a segurança do pessoal diplomático argentino e dos cidadãos venezuelanos sob proteção, lembrando a obrigação do Estado receptor de garantir a segurança das instalações da missão diplomática".