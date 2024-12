Golpistas invadem gov.br para fazer empréstimos e desbloquear veículos

Um dos beneficiados foi identificado como Júnior Barom, que é investigado por supostamente pagar pelo desbloqueio do carro. Ele nega as acusações, mas foi preso em flagrante porque os policiais encontraram na casa dele, no Rio Grande do Sul, uma arma com numeração raspada.

Os golpistas podem cobrar até cerca de R$ 350 para invadir as contas. Um dos criminosos disse ao Fantástico, sem saber que estava sendo gravado, que um servidor do INSS o ajuda na fraude.

Em nota, o INSS afirmou que tem adotado medidas preventivas contra golpes. Segundo a entidade, somente nos últimos dois meses foram feitas sete operações com bloqueios de bens e contas bancárias e prisões de suspeitos.

Uma mulher de Novo Hamburgo (RS) quase teve um prejuízo de R$ 130 mil. Criminosos usaram dados da CNH dela para tentar um empréstimo, mas o gerente do banco suspeitou da ação e bloqueou a conta.

O Ministério da Gestão e da Inovação disse, em nota, que trabalha para aumentar soluções tecnológicas e de segurança. A pasta orienta que as pessoas não aceitem ajuda de terceiros para recuperar a senha do Gov.br. Em caso de suspeita de fraude, o ministério ressalta que é importante fazer o boletim de ocorrência para garantir a investigação.