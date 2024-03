Câncer afeta cada vez mais pessoas menores de 50 anos, como a princesa Kate

A primeira categoria de hipóteses se baseia em especial em uma observação: em comparação com as gerações anteriores, as pessoas que agora têm quarenta anos eram mais jovens quando fumavam, bebiam álcool ou tinham obesidade.

O último ponto chama particularmente atenção da epidemiologista Helen Coleman, da Queen's University Belfast, especialista em cânceres entre jovens na Irlanda do Norte, que aponta para uma "epidemia de obesidade" que não existia antes da década de 1980.

A outra grande hipótese aponta para o aparecimento de novos carcinógenos como produtos químicos, microplásticos e novos medicamentos, mas por enquanto tratam-se apenas de especulações.

Outra possibilidade seriam os alimentos ultraprocessados, dos quais se fala muito ultimamente mas, segundo Coleman, "realmente há muito poucos dados que sustentem essa ideia".

Sem conhecer as causas do fenômeno, é difícil saber o que fazer para deter o aumento dos casos de câncer entre os jovens.

Algumas autoridades sanitárias apostam na detecção precoce, como nos Estados Unidos, que em 2021 reduziu para 45 anos a idade recomendada para se submeter a exames de diagnóstico de cânceres colorretais. Na França, a idade mínima se mantém em 50 anos, mas alguns gastroenterologistas pedem que seja reduzida.