Convidar Putin ao G20 no Brasil deve ser uma decisão 'consensual', diz Macron

O Brasil, que preside atualmente o G20 das economias mais desenvolvidas do planeta, mostrou-se contrário à política de isolamento da Rússia por causa da guerra na Ucrânia.

Em setembro de 2023, Lula assegurou que havia dado garantias de que Putin não seria detido no Brasil se comparecesse à cúpula do Rio de Janeiro apesar de uma ordem internacional de prisão emitida contra ele emitida pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) pela acusação de crimes de guerra.

Pouco depois, Lula voltou atrás e disse que caberia à justiça e não a seu governo decidir sobre uma eventual prisão de Putin.

Macron e Lula deram uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, em Brasília, ao final de uma visita de Estado de três dias do presidente francês ao Brasil.

