Rússia impõe na ONU o fim do sistema de controle de sanções a Coreia do Norte

"À vista das tentativas repetidas [da Coreia do Norte] de minar a paz e a segurança internacionais, o trabalho da comissão é mais importante do que nunca", afirmaram em uma declaração conjunta, pouco antes da votação, dez integrantes do Conselho, entre eles Estados Unidos, França, Reino Unido e Coreia do Sul.

"Este veto não é um sinal de preocupação pelo povo norte-coreano ou pela eficácia das sanções. Trata-se de que a Rússia obtenha a liberdade para violar as sanções em busca de armas para utilizar contra a Ucrânia", denunciou a embaixadora britânica Barbara Woodward.

Além do Reino Unido, os Estados Unidos também denunciaram o veto como uma tentativa de Moscou para esconder sua crescente cooperação militar com Pyongyang.

"As ações da Rússia hoje minaram cinicamente a paz e a segurança internacionais, tudo para promover o acordo corrupto que Moscou firmou com a RPDC [sigla do nome oficial da Coreia do Norte]", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

abd/pno/dg/mel/rpr/ic

© Agence France-Presse