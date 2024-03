Evan Gershkovich, o repórter incansável preso há um ano na Rússia

- Aberto e sociável -

Nos últimos anos, o jornalista, originário de Nova Jersey, se destacou por seu empenho de escrever sobre a Rússia, o país de suas raízes, e do qual conheceu as regras e as superstições com seu seus pais, judeus soviéticos que fugiram dali nos anos 1970.

Formado em Letras (inglês) e Filosofia, Gershkovich decidiu seguir suas origens e se mudar para a Rússia.

Em 2017, deixou um emprego de assistente de redação no New York Times para se incorporar ao Moscow Times, o principal meio anglófono da capital.

Durante cerca de quatro anos, relatou a repressão à oposição, as catástrofes ecológicas, os estragos da covid-19 e as tradições russas, como a arte da "bania", a sauna russa que frequentava.

De caráter aberto e sociável, Gershkovich sabe "fazer com que todas as suas fontes se sintam confortáveis, pois sempre faz com que sintam que se preocupa profundamente com suas histórias", contou, em abril de 2023, à AFP, Pjotr Sauer, jornalista do diário britânico The Guardian e amigo próximo do repórter americano.