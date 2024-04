França intensifica esforços no Líbano para evitar guerra entre Hezbollah e Israel

Por John Irish

NAQOURA, Líbano (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da França disse neste domingo que houve progresso nas discussões com autoridades de alto escalão do governo do Líbano com o objetivo de aliviar as tensões entre o Hezbollah e Israel e evitar o início de uma guerra.

A França tem laços históricos com o Líbano e neste ano o ministro das Relações Exteriores, Stéphane Séjourné, propôs que a unidade de elite do Hezbollah recuasse 10 km da fronteira israelense, enquanto Israel suspenderia os ataques no sul do Líbano.