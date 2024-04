Ministério Público do Peru amplia investigação da presidente por 'Rolexgate'

O procurador-geral do Peru, Juan Villena, anunciou nesta terça-feira (2) que uma investigação sobre a posse de pelo menos três relógios Rolex não declarados pela presidente Dina Boluarte foi ampliada para incluir um suposto aumento patrimonial em suas contas bancárias e a posse de joias.

"A acusação foi ampliada para incluir a posse de uma pulseira Cartier de US$ 56 mil [R$ 282 mil] e joias que ela teria usado em cerimônias que superariam os US$ 500 mil [R$ 2,5 milhões] ", disse Villena à comissão de fiscalização do Congresso.

Segundo o procurador-geral, também está sendo investigada a origem de depósitos bancários de um milhão de soles (cerca de R$ 1,35 milhão) nas contas de Boluarte, durante o período em que ela atuou como ministra entre 2021 e 2022.