Começa no México eclipse solar total que atravessará a América do Norte

A costa oeste do México ficou às escuras nesta segunda-feira (8), em um eclipse total do Sol, um fenômeno esperado por milhões de pessoas, cuja trajetória cruzará os Estados Unidos antes de terminar no Canadá.

A sombra da Lua mergulhou a costa do Pacífico do México na escuridão total às 11h07 locais (15h07 em Brasília) e percorrerá os Estados Unidos antes de voltar ao oceano sobre a costa atlântica do Canadá pouco menos de uma hora e meia depois.

São planejados festivais, festas de observação e inclusive um casamento coletivo ao longo dos territórios onde o eclipse total poderá ser observado, transformando o dia em noite por instantes. No Texas e no nordeste dos Estados Unidos, a visão pode ser prejudicada pelo tempo nublado.