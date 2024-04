EUA: inflação em ritmo anual sobe para 3,5% em março

O aumento dos preços caiu significativamente desde o pico alcançado em 2022, uma tendência que se inverteu nos últimos meses e deixou os mercados na expectativa sobre quando o Fed começará a reduzir as taxas.

De acordo com uma pesquisa com economistas realizada pela Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal, o aumento de março no IPC ficou ligeiramente acima das expectativas de 3,4%.

A inflação mensal foi de 0,4%, também acima das expectativas.

Os índices de moradia e de gasolina contribuíram juntos para "mais da metade" do aumento mensal, segundo o Departamento do Trabalho.

