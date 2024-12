Lira diz que houve acordo sobre emendas e que vai dar explicações a Dino

Lira se encontrou com Lula nesta tarde na residência oficial da Câmara. O alagoano interrompeu as férias e voltou para Brasília em avião da FAB. A reunião, inicialmente, não constava na agenda oficial de Lula, mas foi incluída no início da tarde.

Esperamos que, com o fim do recesso natalino, os ministros que estão retornando possam esclarecer junto a vocês os procedimentos como foram feitos, fruto daquela reunião que houve na segunda em que o presidente Lula teve que fazer os exames. Aquela reunião com presidente do Senado, Câmara, lideres partidários, ministros foi acertado todo o procedimento para liberação orçamentária de 2024.

Presidente da Câmara, Arthur Lira, em pronunciamento na noite desta quinta-feira

Ministro suspendeu verbas antes do Natal

A suspensão das emendas causou atritos no Congresso, que já estava de recesso. Os líderes partidários, do governo e da oposição, criticaram a decisão do ministro.

O Congresso está em recesso desde segunda-feira (23) e só volta às suas atividades formais em 1º de fevereiro, com a eleição da Mesa. De acordo com o regimento da Câmara, no recesso, apenas assuntos urgentes são tratados por uma comissão de parlamentares. Os servidores continuam trabalhando.