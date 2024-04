Segurança reforçada em Paris e Madri após ameaças jihadistas

Em uma das mensagens, um combatente do EI mascarado e portando um fuzil posa diante de imagens dos quatro estádios que receberão os jogos, acompanhado da mensagem: "Mate todo mundo".

Esta convocatória foi associada ao Al-Azaim, órgão do Estado Islâmico em Khorasan (EI-K), braço do grupo jihadista no Afeganistão, que reivindicou um ataque em Kerman (Irã) em janeiro e também é suspeito de estar por trás do último em Moscou, disse à AFP uma especialista francesa em comunicação online de grupos jihadistas.

Segundo ela, as mensagens são uma forma de incitar a mobilização, e na sequência, o "encorajamento da esfera do EI após o choque do ataque de Moscou".

"A segurança é importante (...) mas devemos nos concentrar no que podemos fazer, jogar futebol", afirmou o volante do PSG Danilo Pereira antes do jogo contra o Barcelona, nesta quarta, que promete ser uma grande partida após dois ótimos jogos na terça (3 a 3 em Madri e 2 a 2 em Londres).

