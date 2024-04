Governo da Colômbia e ELN retomarão negociações em 'reunião extraordinária' na Venezuela

O governo da Colômbia e o ELN retomarão as negociações nesta sexta-feira (12) em uma "reunião extraordinária" em Caracas, após o "congelamento" dos diálogos em meio à escalada dos confrontos entre a guerrilha de esquerda e outros grupos armados.

"A delegação de diálogo do ELN chegou ontem a Caracas para participar de uma reunião extraordinária com delegados do governo nacional, com o objetivo de ouvi-los e esclarecer o que acontecerá", disse a guerrilha colombiana em comunicado na rede X nesta quinta-feira (11).

O Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou no sábado a suspensão do novo ciclo de negociações que mantém com o governo desde novembro de 2022 na Venezuela, Cuba e México.