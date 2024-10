Sete israelenses são presos suspeitos de espionarem para o Irã

Sete israelenses foram presos suspeitos de espionarem para o Irã durante dois anos, divulgou a polícia nesta segunda-feira (21), segundo o jornal The Times of Israel.

O que aconteceu

As prisões ocorreram no mês passado. "Há uma possibilidade real de que a acusação principal seja ajudar o inimigo em tempo de guerra, para a qual a pena é morte ou prisão perpétua", disse o superintendente chefe Yaron Binyamin, da unidade de crimes graves polícia israelense.

Os suspeitos são moradores do norte do país, que migraram do Azerbaijão. Entre eles há um soldado que desertou do Exército e dois adolescentes de 16 e 17 anos.