Harry e Meghan estão desenvolvendo novas séries para a Netflix

O príncipe Harry e sua esposa, a atriz americana Meghan Markle, estão trabalhando em duas séries de não ficção com a Netflix: um programa de estilo de vida e outro sobre polo profissional, anunciou sua produtora nesta quinta-feira (11).

O casal, que cortou laços com a monarquia britânica em 2020 e agora reside na Califórnia, assinou um contrato com o gigante do streaming no mesmo ano para desenvolver múltiplos projetos.

A parceria já deu origem ao muito comentado "Harry & Meghan", uma série documental de seis episódios lançada em dezembro de 2022. Os novos projetos, por sua vez, parecem ser muito menos controversos.