Jornalista de canal turco TRT fica gravemente ferido em Gaza

Segundo o TRT, outros jornalistas ficaram feridos nesse campo de refugiados no centro da Faixa de Gaza.

De acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), uma associação com sede em Nova York, pelo menos 95 jornalistas morreram desde o início da guerra em 7 de outubro entre Israel e Hamas, 90 dos quais são palestinos.

Pelo menos outros 16 ficaram feridos.

A guerra começou em 7 de outubro quando comandos do movimento islamista palestino Hamas infiltrados a partir da Faixa de Gaza executaram um ataque sem precedentes no sul de Israel, que resultou na morte de 1.170 pessoas, em sua maioria civis, segundo um balanço estabelecido pela AFP com base em dados oficiais israelenses.

Segundo funcionários israelenses, mais de 250 pessoas foram sequestradas e 129 permanecem retidas em Gaza, 34 delas morreram.

Em represália, Israel prometeu aniquilar o Hamas, a quem considera uma organização terrorista ao lado dos Estados Unidos e União Europeia.