Metz vence Lens (2-1) e ainda sonha com permanência na 1ª divisão francesa

O Metz ganhou uma boa dose de fôlego nas profundezas da classificação após a vitória em casa sobre o Lens (2-1), nesta sexta-feira (12), na partida que abriu a 29ª rodada da Ligue 1.

Apesar do gol de pênalti da equipe visitante marcado por Florian Sotoca logo aos 13 minutos, o Metz reagiu e virou o placar graças a uma dobradinha do atacante georgiano Georges Mikautadze ainda no primeiro tempo (34' e 45'+3).

Com esse resultado o Metz se iguala em pontos com a equipe que ocupa o posição que leva a uma repescagem valendo a permanência, o Lorient (26 pontos).