Arrastão é registrado em duas vias no centro do RJ; veja vídeo

Vias foram fechadas. Os dois sentidos da via foram fechados durante o arrastão, de acordo com a organização Fogo Cruzado.

Caso envolveu confronto com suspeitos. Em nota, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar (SEPM) afirmou que, durante patrulhamento no sábado (23/11), policiais do 4º BPM (São Cristóvão) avistaram três suspeitos em um veículo na saída do Túnel Rebouças, sentido Centro. Os suspeitos teriam tentado roubar outro veículo e, ao perceberem a presença da polícia, dispararam contra os agentes.

Suspeitos conseguiram fugir após o confronto. Ainda segundo a polícia, ninguém ficou ferido na troca de tiros. O policiamento foi reforçado na região para garantir a segurança de moradores e motoristas que trafegam pelas vias próximas ao local do crime.

O caso está sendo investigado pela 6ª DP. Em resposta à reportagem, a Secretaria de Segurança Pública informou que diligências estão em andamento para identificar os responsáveis pelos crimes.